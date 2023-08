Tennistavolo – Cortemaggiore al via in B2 e C1: ecco gironi e calendari

Tennistavolo, ufficializzati gironi e calendario dei campionati a squadre per la stagione 2023-2024. In Serie B2 il tennistavolo Cortemaggiore, targato Teco-Cattina, è stato inserito nel girone “B”, mentre in serie C1 la Teco-Fumara sarà nel girone “E”. In entrambi i campionati si prospettano gironi tosti per il club magiostrino, con livelli tecnici elevati. Si inizierà sabato 7 ottobre per terminare ad aprile. Le giornate di campionato cammin facendo lasceranno spazio alle molteplici attività individuali federali previste.

In Serie B2

In B2 la Teco-Cattina è inserita in un girone tutto lombardo nel quale svettano società come Castelgoffredo, Bagnolese e Marco Polo Brescia, realtà con grandi scuole alle spalle: l’esordio sarà nel comasco contro il Villa Guardia. La squadra magiostrina può contare sugli ingressi dei piacentini Leonardo Milza e Stefano Ferrini, che non saranno impiegati a tempo pieno; obiettivo la valorizzazione dell’ennesimo giovane cresciuto in casa, il sedicenne Pietro Calarco. Una squadra importante, nel quale il punto di riferimento sarà il russo Alexandr Sazonov.

La Serie C1

In C1 la Teco-Fumara – che esordirà a Modena – affronterà formazioni lombarde, venete ed emiliane, tra le quali svetta la Rossetto Verona, sulla carta favorita. In casa Cortemaggiore, occhi puntati sui giovani Lorenzo Armani e Dylan Baroni, sostenuti dal seniores Michele Molinari; faro principale sarà nuovamente Simone Dernini, che coprirà un ruolo principale nella scuola magiostrina. Insieme a lui anche l’esperto Roberto Negro.

