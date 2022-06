Tennistavolo, due titoli per Barani e Roncallo (Corte) agli Italiani Under 21

Arianna Barani e Valentina Roncallo di nuovo protagoniste agli Italiani di Tennistavolo. A Rimini, nella categoria Under 21, le portacolori della Teco Cortemaggiore hanno conquistato altri due titoli, oltre ad una medaglia d’argento ed una di bronzo.

I risultati del torneo di Tennistavolo

Roncallo, in coppia con Walter Tosatti (Alfieri di Romagna) ha conquistato la vittoria nel doppio misto, per poi ripetersi nel torneo di doppio femminile insieme alla compagna di squadra Barani. Le due giovani del Cortemaggiore si sono messe in evidenza anche nel singolare femminile. Barani ha ceduto in finale al termine di una gara molto combattuta davanti a Gaia Monfardini (Castelgoffredo), terza invece Roncallo. Cala quindi il sipario sulla stagione 2021/2022. Come già annunciato, Cortemaggiore abbandona la serie A-1. Arianna Barani si accaserà a Prato, mentre Valentina Roncallo in quel di Muravera.

Resta comunque un finale di stagione da incorniciare per le due giovani, che al termine dei tricolori Under 21 e quelli riservati alle Seconda Categoria possono vantare un bottino di ben sei ori, due Argenti, due Bronzi. Risultati che portano la società magiostrina ad un totale di 31 tricolori vinti.