Tennistavolo – La Teco Cortemaggiore sbanca i campionati regionali giovanili con quattro titoli

Domenica 11 giugno nel modenese a S. Felice sul Panaro si sono svolti i campionati regionali giovanili. Sono stati assegnati i titoli di singolo e di doppio del 2023. La Teco Cortemaggiore non si presenta al gran completo. Ci sono assenze importanti che potevano portare numerosi sigilli, come quelle di Dylan Baroni, Lara Passera, Giovanna Hu, Francesco Melilli, Gabriele Melilli e Francesco Armani, ma, nonostante le assenze, il club piacentino esce dalla manifestazione con un buon bottino composto da 4 titoli, 2 argenti e 3 bronzi.

Quattro titoli regionali

La Teco vince due singoli maschili importanti. Pietro Calarco nella categoria Under 17 e Lorenzo Armani in quella Under 19. Mentre gli altri due titoli arrivano nelle specialità dei doppi, nell’Under 17 con Andrea Bragadini in coppia con il modenese Fabio Monari e nell’Under 15 con Anass El Aazri e il rappresentante del tennistavolo Lugo, Davide Salicetti.

Due medaglie d’argento

Sono due gli argenti vinti, entrambi dalla categoria Under 15: nel singolo con Ilyass El Aazri, che si ripete nel doppio in coppia con il bolognese Francesco Razzini.

Tre medaglie di bronzo

Il primo bronzo è stato vinto nell’Under 17 nel singolo con Andrea Bragadini. Mentre nell’Under 15 la Teco fa man bassa di podi con Mohamed El Aazri nella gara di singolare e nel doppio in coppia con il ferrarese Federico Petrini.

La delegazione è stata preparata e seguita da Simone Dernini, Alessandro Ferrini, Marco Armani, e Alexander Sanzonov, che ha sostituito Nicolas Heis. Termina così l’annata agonistica per il Teco Cortemaggiore, ma l’attività proseguirà per tutti i mesi estivi con i nuovi corsi della scuola di tennistavolo.