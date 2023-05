Tennistavolo – Successo per le Giornate Rosa: Roncallo reginetta a Cortemaggiore

Ennesima manifestazione di tennistavolo a Cortemaggiore, che nel week end ha ospitato le “Giornate Rosa”: una due giorni che ha visto in campo al palazzetto dello sport oltre un centinaio di pongiste. Ad aggiudicarsi il singolare assoluto è stata Valentina Roncallo (ex Cortemaggiore, oggi in forza a Muravera) che ha superato in finale Chiara Colantoni (CIATT Prato). Sul podio è salita anche la magiostrina Giulia Cavalli. Questi i risultati.

SINGOLARE 1° E 2° CATEGORIA

1 RONCALLO VALENTINA (TENNISTAVOLO MURAVERA)

2 COLANTONI CHIARA (PRATO)

3 CAVALLI GIULIA (BAGNOLESE)

3 O’RAHILLY EGAN (JESI)

SINGOLARE 3° CATEGORIA

1 O RAHILLY EGAN (JESI)

2 MORETTI IRENE (TERNI)

3 AVESANI FRANCESCA (COLOGNOLA AI COLLI)

4 ENDRIZZI ALESSIA (COLOGNOLA AI COLLI)

Qualificate per le 2° e 1°

SEU FRANCESCA (MURAVERA)

CICUTTINI CECILIA (CASTELGOFFREDO)

BENASSI ALESSANDRA (PARMA)

SINGOLARE 4° CATEGORIA

1 BUZZONI MATILDE (VALLECAMONICA)

2 PALAZZO NICOLE (NOVARA)

3 BERTOLINI CLAUDIA (GENOVA)

3 SARTORI GINEVRA (LAVIS TN)

Qualificate alla terza

CAIANI ISOTTA (VERONA)

LAVORATTI CARLOTTA (VARAZZE)

BELLINA SARA (RAIMONDO)

COSMA GAIA (ISOLA MI)

SINGOLARE 5° CATEGORIA

1 HOUIDA ALIYA (SARMEOLA)

2 BORSANI ALICE (ATHLETIC GENOVA)

3 BERTOLINI CLAUDIA (GENOVA)

4 YAZIDI MARWA (SARMEOLA)

Qualificate alla quarta

TARDIVO ELEONORA (MARCO POLO BRESCIA)

DI CESARE SARA (ISOLA BOSCO MI)

UBOLDI MELISSA (VILLA GUARDIA)

PATTI MARIA (D’ARONCO UDINE)