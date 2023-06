Atletica – Lorenzo Cesena porta in alto i colori della società di Piacenza

Lorenzo Cesena porta sempre più in alto il nome dell’Atletica Piacenza e dimostra di essere in stato di grazia con il terzo record provinciale in 10 giorni.

Non pago delle brillanti prestazioni fino a quel momento registrate sui suoi 400hs, Lorenzo ha di nuovo suonato la carica in occasione del meeting Campionato interfacoltà del 6 giugno. Ha infatti corso in 52″38 il giro di pista tra le barriere, potendo anche recriminare. Per un errore dei giudici di gara o degli organizzatori, uno degli ostacoli nella sua corsia è stato posto all’altezza sbagliata, più alto di quanto sarebbe dovuto essere da regolamento. Questo non ha fermato il portacolori dell’Atletica Piacenza, che ha dominato e vinto la gara, consegnando agli annali un altro record provinciale.

Buona anche la prestazione di Rebecca Cravedi, in gara sui 200 nel medesimo meeting. Rebecca ha corso la distanza in 25″15, giungendo seconda.

Il weekend del 10 e 11 giugno L’Atletica Piacenza ha anche portato le squadre Ragazzi e Ragazze alla finale regionale di Campionati di Società, raccogliendo alcuni ottimi risultati.

Primo tra tutti sicuramente Nicolò Losi che è giunto secondo sui 60hs con l’ottimo tempo di 9″57. Sempre Nicolò ha poi chiuso quarto nel lungo con 4,41m. Ottavo Icaro Cretella nel getto del peso scagliato a 9,85. Nella stessa gara, ma al femminile, Giorgia Cremona ha lanciato a 8,32 chiudendo settima e ottava nel vortex, scagliato a 32,02m