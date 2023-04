Piacenza-Vicenza, l’invito della sindaca Tarasconi e dell’assessore Dadati: “Tutti allo stadio”

L’invito a sostenere il Piacenza Calcio, nel match conclusivo del Campionato di Serie C in calendario sabato 22 aprile alle 17.30 al Garilli, arriva direttamente dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore allo Sport Mario Dadati, che aggiungono convinti.

“ Noi ci saremo . E speriamo di vedere gli spalti gremiti, contando sulla presenza di tante famiglie accanto agli abbonati e ai tifosi storici che in questi mesi, anche nei frangenti più difficili e in tante trasferte, a cominciare dai 500 piacentini presenti domenica scorsa a Busto Arsizio, non hanno mai mancato di manifestare alla squadra la propria vicinanza”

“Mi piacerebbe che tutte le persone che si riconoscono nei colori biancorossi li indossassero in occasione della partita con il Vicenza, facendo sentire, attraverso questi simboli, la fiducia e il calore di chi continua a credere in un obiettivo da raggiungere insieme. Colgo l’occasione, ringraziando la Società per aver rinnovato questa iniziativa, di ricordare che mai come questa volta sarà importante fruire dell’opportunità, riservata a tutti gli abbonati, di portare con sé gratuitamente due ospiti, seguendo le indicazioni riportate sul sito del Piacenza Calcio.