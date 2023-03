Rugby, Lyons – I risultati del weekend bianconero: sconfitta dei Cadetti, Under 17 a valanga

La Squadra Cadetta di Sitav Rugby Lyons fa e disfa sul campo del Cernusco, in una sfida di botte e risposte che si risolve in favore della capolista del Girone Promozione di Serie C. I ragazzi di Baracchi e Solari hanno giocato una buona partita offensivamente, ma troppe disattenzioni hanno tenuto in vita una squadra esperta e smaliziata come il Rugby Cernusco, che nel finale di partita segna le due mete della vittoria dopo che i Lyons si erano riportati in vantaggio di cinque punti.

La partita è andata a fiammate, con i Lyons che partono forte e vanno a segno con 10 punti rapidi con la meta di Opizzi e il piede di Groppelli. La partita però non è assolutamente indirizzata, e i padroni di casa rispondono con due mete in rapida successione. Il primo tempo si conclude con la risposta dei bianconeri, che si riportano sotto con la meta di Borghi. La ripresa inizia come il primo tempo, con la fiammata dei Lyons che si portano avanti con le mete di Bassi e ancora Borghi.

Ma il Cernusco non molla la presa, e con determinazione si riporta in vantaggio prima dell’ultimo quarto di gioco. I bianconeri ne hanno ancora, e il piede di Groppelli li riporta in vantaggio di 5 punti a 10’ dal termine. Il finale però è tutto per il Cernusco, che segna le due mete decisive, portando a casa 5 punti pesantissimi in classifica. Per i Lyons, un punto di consolazione che serve a poco, a fronte della concreta possibilità di agganciare in classifica la capolista. Una prova da cui comunque i ragazzi di Baracchi e Solari devono ripartire, con la consapevolezza di poter giocarsi le chance per la promozione fino alla fine.

Cernusco vs Rugby Lyons 44-35 (20-17)

Marcatori: pt 3’ cp Groppelli, 10’ m Oppizzi tr Groppelli, 14’ m Cernusco tr, 21’ m Cernusco tr, 25’ cp Cernusco, 32’ m Borghi tr Groppelli, 40’ cp Cernusco st 48’ m Bassi tr Groppelli, 53’ m Borghi, 57’ cp Cernusco, 63’ m Cernusco tr, 65’ cp Groppelli, 71’ drop Groppelli, 75’ m Cernusco tr, 80’ m Cernusco tr

Sitav Rugby Lyons: Montanari, Bassi G, Oppizzi, Eddoukali, Spezia (vcap), Groppelli N, Efori, Moretto, Cristian, Bassi L, Pozzoli, Petrusic (cap), Aloè, Borghi, Actis. A disposizione: Lanzani, Cantù, Bellani, Bongiorni, Rossi, Visconti, Dhima. All. Baracchi, Solari

Under 17

I giovani leoni hanno affrontato i pari età del Carpi in un match che non è mai stato in discussione e terminato con il punteggio di 57 a 0 in favore dei piacentini. Prova autorevole dei ragazzi di Salvetti e Zaini, che dopo le due sconfitte con i Cavalieri Prato, secondi in classifica, si rilanciano battendo il Rugby Carpi in trasferta. Una delle prove migliori della stagione per i bianconeri, che vanno a segno con 9 mete mantenendo a 0 gli avversari. Da segnalare come siano andati a segno ben 8 ragazzi diversi, a testimoniare la grande prova di squadra dei giovani Leoni. Per il rush finale di stagione l’obiettivo è quello di risalire la classifica fino al 4o posto del Girone Elite.

Carpi VS Rugby Lyons 0-57

Marcature: m Pagliafora tr. Torricella, m Franzoso tr. Torricella, m Marceta, m Barbieri tr. Torricella, m Marceta tr. Torricella, m Seminari tr. Torricella, m Belforti tr. Torricella, m Binati, m Bosoni.

Emilbanca Rugby Lyons: Montesissa, Bolzoni, D’Onofrio, Selley, Marceta, Binati, Barbieri, Baas, Isola, Torricella, Pagliafora, Franzoso, Seminari, Locca, Belforti. A disposizione: Maggi, Pellarini, Cordani, Bosoni, Melis, Mutti. Allenatori: Salvetti, Zaini