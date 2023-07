Terrepadane, oltre 700 al voto per eleggere il nuovo consiglio d’amministrazione

Si sono tenute oggi le elezioni per il consiglio di amministrazione di Terrepadane. Oltre 700 i voti dei soci, provenienti da Piacenza, certo, ma anche da alcune provincie della Lombardia. Un dato importante a livello partecipativo, d’altra parte si trattava di un momento importante per il consorzio.

Si tratta del momento assembleare che si è reso necessario per rinnovare gli organi. Nei giorni scorsi tutto il Consiglio di amministrazione attualmente in carica – presieduto dall’agricoltore piacentino Marco Crotti – aveva dato le dimissioni. “Una decisione resa necessaria per evitare un ingiusto commissariamento della cooperativa, ipotizzato a seguito di una seconda ispezione Ministeriale”, aveva spiegato Terrepadane in una nota nei giorni scorsi.

Si attende ora il termine dello spoglio per ufficializzare la nomina del nuovo cda.

Giusto ieri, poi, era giunto al Consorzio un ricorso con il quale si chiedeva al Tribunale di Bologna di sospendere con urgenza l’assemblea dei soci di oggi 4 luglio. Il Tribunale di Bologna ha tuttavia rigettato la richiesta di sospensiva e pertanto l’assemblea si è potuta tenere regolarmente.