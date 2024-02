Rugby – Inza Dene del Piacenza convocato in Nazionale Under 18

È per il Piacenza Rugby motivo di grande orgoglio vedere uno dei propri atleti, Inza Dene, convocato per la terza volta in Nazionale U18. Figura, infatti, nella lista dei ventiquattro selezionati per il raduno di Parma in vista del match Italia U18 vs Francia che si terrà sabato 24 febbraio a Viadana.

Inza, anno 2006, terza linea, un nome che risuona con fierezza nei corridoi del Piacenza Rugby, ha la possibilità di confrontarsi di nuovo con il contesto internazionale, vivendo giornate di lavoro impegnative e cruciali prima del test contro la formazione francese ed ha l’opportunità di crescere e di riportare nel proprio club una preziosa esperienza.

Daniele Boccuni, presidente del Piacenza Rugby

“Questo atleta, oltre ad essere motivo di orgoglio per il Piacenza Rugby, è anche il risultato di un impegno collettivo, di una squadra che gli ha permesso di esprimere le proprie qualità e di crescere. È soprattutto il frutto dell’ottimo lavoro dei numerosi allenatori che lo hanno affiancato dal minirugby ad oggi e che gli hanno saputo trasmettere tutte le loro competenze e la loro grande passione per questo sport. Uno splendido traguardo che dimostra che non ci siamo sbagliati nel cercare di fare tutto il possibile per sviluppare adeguatamente il settore giovanile, un bacino di atleti che, al pari delle altre categorie, merita tutta la nostra attenzione e il nostro impegno. Penso che questa sia decisamente un’altra vittoria di tutti!”.

I nostri atleti, dopo tre giorni di preparazione presso “La Cittadella del Rugby”, venerdì 23 febbraio si trasferiranno allo Stadio L. Zaffanella di Viadana per il Captain’s Run, ultima sessione di allenamento prima dell’atteso confronto con i pari età della Nazionale francese in calendario il giorno successivo.

