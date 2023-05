Mercanti di Qualità a Borgonovo Val Tidone, oltre 50 banchi presenti il 4 giugno. Una domenica di maxi shopping con la presenza di artigiani, hobbisti e creativi. Grazie al 100% Made in Italy si potrà trovare il perfetto outfit per vestire la nuova stagione dalla testa ai piedi. Inoltre non mancherà la possibilità di acquistare biancheria per la casa, prodotti enogastronomici, fiori e piante.

Nel pomeriggio, alle 16,30: “Funtasia” gli artisti di strada e la loro magia! Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale dei Mercanti di Qualità.

Mercanti di Qualità a Borgonovo il 4 giugno