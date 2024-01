Tir carico di maiali si ribalta nei pressi di Borghetto, due feriti e strada chiusa: intervento complesso dei vigili del fuoco – FOTO

Tir carico di bestiame si ribalta a Borghetto. I fatti sono accaduti questa mattina. Il tir, carico di maiali, stava percorrendo la strada che da Borghetto conduce in direzione Cortemaggiore quando, per motivi da chiarire, si è ribaltato finendo lungo una piccola scarpata, in un campo ai lati della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli operatori del 118.

I pompieri hanno aiutato i due uomini presenti sul tir a lasciare l’abitacolo per poi affidarli alle cure del personale sanitario. Non hanno riportato gravi ferite ma sono stati condotti al pronto soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco hanno poi liberato gli animali rimasti nel rimorchio ribaltato, anche se alcuni di loro sono deceduti nell’impatto. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia locale e la polizia stradale.