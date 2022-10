Tir fuori controllo a Montale: urta una vettura in transito, sfonda la cancellata di un’azienda e finisce su un’auto parcheggiata – FOTO

Drammatico incidente in via Bazzani, zona Montale, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Un tir stava transitando lungo la strada quando, per motivi da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante.

A quel punto il camion ha prima urtato una vettura in transito, una Ford, poi ha travolto la recinzione di un’azienda e una vettura che era parcheggiata lungo la cancellata. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il tir.

Sul luogo dell’incidente anche il 118 che ha prestato le prime cure al conducente del tir e alla donna al volante della Ford: nessuno dei due fortunatamente ha riportato ferite, mentre pare che l’auto travolta fosse vuota al momento dell’impatto. I pompieri si sono serviti anche di un’autogru per riportare il camion in carreggiata: sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.