Tir fuori controllo in A21, si schianta contro il guard rail e finisce fuori strada – FOTO

Tir fuori controllo finisce fuori strada. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio lungo l’autostrada A21 all’altezza di Castel San Giovanni in direzione Torino. Per motivi da chiarire il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo, si è schiantato contro il guard rail ed è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato l’autista a uscire dall’abitacolo per poi affidarlo alle cure del 118. I sanitari hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza.