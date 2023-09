Schianto frontale lungo la via Emilia Parmense all’altezza di Alseno. I fatti sono accaduti nel pomeriggio. Due auto per motivi da chiarire si sono scontate e in seguito all’impatto una delle due vetture ha terminato la corsa nel campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato le due persone coinvolte a lasciare gli abitacolo. I sanitari li hanno condotti al pronto soccorso di Piacenza, le l’oro condizioni non sono gravi.