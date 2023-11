Tir in fiamme lungo l’autostrada A1 all’altezza di Alseno, vigili del fuoco in azione

Tir in fiamme sull’autostrada A1. I fatti sono accaduti questa mattina. Un mezzo pesante stava viaggiando in direzione Bologna quando, per cause da chiarire, dal motore ha iniziato a fuoriuscire fumo, accompagnato subito dopo dalle prime fiamme.

Il conducente è riuscito ad accostare e in pochi minuti il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo. Pesanti le ripercussioni sul traffico con diversi chilometri di coda che ben presto si sono venuti a creare nel tratto interessato. Pare che il conducente del mezzo pesante sia riuscito a lasciare in tempo l’abitacolo.