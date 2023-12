Tir si schianta lungo l’autostrada e il conducente precipita in una scarpata, muore 59enne

Si schianta con il tir contro il guardrail, muore un piacentino di 59 anni. I fatti sono accaduti questa mattina, intorno alle 5, lungo l’autostrada A15, che collega Parma a La Spezia. Il sole doveva ancora sorgere e l’autista del mezzo pesante stava viaggiando tra i caselli di Borgotaro e Berceto in direzione La Spezia.

Per motivi da chiarire, il 59enne ha perso il controllo del tir e si è schiantato contro la protezione in ferro della carreggiata. Nell’impatto il parabrezza è andato in frantumi e il conducente è stato sbalzato dall’abitacolo cadendo lungo una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che insieme ai sanitari del 118 hanno raggiunto l’uomo per prestare le prime cure del caso al ferito. Ma quando i soccorritori lo hanno raggiunto per lui non c’era già più nulla da fare, deceduto molto probabilmente sul colpo.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso.