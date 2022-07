Toquinho a Piacenza il 27 luglio: “L’Italia abita in me, questo concerto è una retrospettiva emozionale della mia carriera” – AUDIO

Toquinho a Piacenza il 27 luglio, il grande cantautore brasiliano a Radio Sound ha parlato del concerto di mercoledì nel cortile di Palazzo Farnese per Piazza Grande Tour 2022 e del suo amore per l’Italia.

Sarà un concerto fatto da pezzettini della mia storia assieme a Camilla Faustino. In particolare una retrospettiva emozionale della mia carriera. Ci sarà una parte strumentale, come faccio sempre, e un ricordo delle collaborazione che ho avuto in Italia con tanti artisti. Principalmente con la mia amica Ornella Vanoni.

Lei ha lavorato anche con due artisti indimenticabili come Ennio Morricone e Sergio Endrigo.

Ho ricordi belli di entrambi in due epoche diverse. Con Morricone abbiamo fatto un disco bellissimo nel 1968 durante la mia prima volta a Roma. Negli anni 70 poi mi sono appassionato molto al lavoro di Endrigo e abbiamo fatto diverse cose assieme. Entrambi sono grandi personaggi che fanno parte della storia della musica italiana.

Qual è il suo rapporto umano e professionale con l’Italia. Può essere considerato un po’ il suo secondo paese?

Un rapporto di affetto e di amore. Sì, la considero la mia seconda patria. Amo molto l’Italia e soprattutto Roma la città dove ho vissuto. Ho fatto tante cose in questo paese come il disco con Ornella Vanoni “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria”. Ho nel cuore tanti incontri come ad esempio con Lucio Dalla e Fiorella Mannoia, insomma l’Italia abita nel mio cuore.

C’è un brano partito dall’Italia che ha fatto il giro del mondo: Acquarello

E’ una canzone semplice, ma dove è uscita è stata un grande successo. Certe volte abbiamo delle spiegazioni per il riscontro del brano e altre no, questa volta non me lo spiego. Acquarello è stato un regalo che l’ispirazione ci ha dato e un regalo che la storia mia ha dato e la coltivo come un fiore, come ha detto Sergio Bardotti.

Toquinho a Piacenza il 27 luglio

Biglietti

Prevendita biglietti su Ticketone e presso la biglietteria di Palazzo Farnese da martedì a sabato dalle 10 alle 13 o telefona al 331 38 21 441