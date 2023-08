Torna la Festa della Coppa a Carpaneto, appuntamento dal primo al 4 settembre

Torna la tradizionale Festa della Coppa di Carpaneto, giunta alla sua 65esima edizione. Appuntamento dal primo al 4 settembre. Oltre agli eventi e agli appuntamenti elencati, la Pro Loco del comune si dice “piacevolmente felice di annunciare” anche:

DOMENICA 3 SETTEMBRE:

– adesione delle Associazioni di Carpaneto all’expo coppa in viale Vittoria;

– esposizione di auto d’epoca a cura del Club Piacentino Auto d’Epoca di Piacenza;

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE

Alle ore 20.30 presso il palco della Grande Tombolata: presentazione del Carpaneto Calcio a 5 e della Prima Squadra dell’ASD Carpaneto Chero 1922. “Come sempre, riserviamo i ringraziamenti per il termine della manifestazione, ma al momento permettetemi di ringraziare in anticipo, oltre all’Amministrazione Comunale e agli uffici per l’immancabile supporto, tutti i VOLONTARI (non solo della Pro Loco, ma di tutte le altre Associazioni) e tutti i LAVORATORI che stanno offrendo il loro preziosissimo contributo alla realizzazione della Festa della Coppa”, scrive la Pro Loco in una nota.