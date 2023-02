Placentia Half Marathon, torna la Minimaratona Pedibus: “Solidarietà in primo piano”

DOMENICA 7 MAGGIO 2023 si correrà la 26° edizione della Placentia Half Marathon, appuntamento importante e prestigioso per la nostra città.

Il Comitato Organizzatore e il Comune di Piacenza, tramite il CEAS Infoambiente e in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, propongono – come da tradizione – la Minimaratona Pedibus, un’iniziativa parallela rivolta alle bambine e ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia e alle loro famiglie.

LE INDICAZIONI PER PARTECIPARE

Tutte le scuole statali e paritarie di Piacenza e provincia sono invitate a partecipare al minipercorso nell’ambito della grande Half Marathon, coinvolgendo e facendosi rappresentare da insegnanti, alunni e famiglie intere su un tracciato che si snoda per circa circa 2 km fra il Pubblico Passeggio e Arena Daturi

Ogni scuola potrà inviare il numero di partecipanti per classe, secondo le indicazioni ricevute, entro il 31 marzo. Preme ricordare che i docenti hanno solo compiti organizzativi e che durante la minimaratona i bambini saranno sotto la responsabilità dei genitori o dei familiari/amici accompagnatori

Il pettorale dei bambini potrà essere personalizzato con disegni e/o slogan e sarà indossato durante la camminata. In adesione alla campagna regionale “Siamo nati per camminare”, che questo anno è dedicata alla scuola come centro della nuova mobilità sostenibile e sicura, il titolo proposto è LEGGIAMO LA CITTA’ CAMMINANDO.

Compatibilmente con la situazione sanitaria, verrà riproposto il tradizionale concorso artistico che premia i disegni più creativi realizzati sui pettorali che le bambine e i bambini vorranno spontaneamente consegnare all’arrivo.

Anche per questa edizione sarà premura degli organizzatori mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinchè la manifestazione si configuri nel suo complesso quale evento sportivo sostenibile.

Ulteriori specifiche organizzative saranno successivamente comunicate alle scuole aderenti.

Per maggiori informazioni:

organizzazione minimaratona: CEAS Infoambiente; infoambiente@comune.piacenza.it

Comitato Organizzatore Half Marathon: A.Confalonieri e P.Perotti; info@placentiahalfmarathon.it

SOLIDARIETA’ IN PRIMO PIANO

Anche in occasione della 26° edizione della Half Marathon, la MINIMARATONA PEDIBUS avrà un fine benefico a sostegno di progetti di Unicef, che si impegna quotidianamente in oltre 190 Paesi e territori per salvare la vita dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale.

La raccolta fondi ad offerta libera riservata alle scuole partecipanti (genitori, insegnanti, operatori) e agli atleti iscritti sarà interamente dedicata all’ EMERGENZA TERREMOTO in SIRIA e TURCHIA.

Le donazioni (dal 1° marzo al 7 maggio 2023) potranno essere effettuate:

in contanti/ POS presso la sede del Comitato di Piacenza in via Alberoni 36 (telefono: 0523 335075; cellulare: 329 2976200)

in contanti alla partenza e/o all’arrivo della MINIMARATONA PEDIBUS nei banchetti predisposti il 7 maggio

attraverso bonifico bancario intestato al Comitato di Piacenza per UNICEF-ONLUS: IBAN IT53Y0623012605000000710461 con la causale: 26° Minimaratona Pedibus con l’indicazione della scuola e della classe.

Sarà cura del Comitato UNICEF di Piacenza documentare le offerte raccolte.

L’EMERGENZA TERREMOTO

La somma totale sarà inviata alla sede nazionale di UNICEF ITALIA (Via Palestro 68, Roma) per i progetti a sostegno dell’emergenza terremoto.

“Ci sono milioni di bambini bisognosi di assistenza immediata per i 2 devastanti terremoti che hanno colpito il sudest della Turchia e il nordovest della Siria il 6 febbraio.

Tra le priorità di intervento, la distribuzione di forniture mediche, del necessario per allestire ripari d’emergenza e per il riscaldamento, generi di primo soccorso, cibi e aiuti nutrizionali, assistenza per l’acqua e l’igiene.

I dati sulle vittime in Turchia e Siria riportano al 13 febbraio più di 37.400 morti e 91.100 feriti, in un’area in cui vivono oltre 7,1 milioni di bambini.

In Turchia, i 2 terremoti hanno colpito in 10 province più di 13,5 milioni di persone, tra cui 4,6 milioni di bambini. Oltre 1,7 milioni sono rifugiati siriani, che erano già in condizioni insopportabili, tra cui 811.000 bambini.

In Siria, più di 10 milioni di persone sono state colpite, tra cui 2,5 milioni di bambini, 5.814 morti e 10.849 feriti.

Le squadre UNICEF sul campo hanno avviato la distribuzione di forniture mediche, coperte e indumenti invernali, acqua potabile e prodotti igienico-sanitari, con interventi dall’assistenza sanitaria e nutrizionale la protezione e l’assistenza psicosociale ai bambini traumatizzati.

In Turchia la risposta dell’UNICEF si sta concentrando ora sulla Protezione dell’infanzia, con interventi prioritari previsti anche nei settori Acqua e Igiene ed Istruzione”.