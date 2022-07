Torneo di Bettola, i risultati di mercoledì 13 luglio: MC Cavanna e Trattoria Perani passano il turno

Ultima giornata della settimana della 35° edizione del torneo in piazza a Bettola. L’arrivo dei villeggianti aumenta ancora di più il seguito del torneo che inizia ad entrare nella fase decisiva delle eliminatorie. In scena il Girone C dove MC Cavanna e Trattoria Perani confermano il loro dominio e siglano con una giornata di anticipo il passaggio del turno con risultati netti rispettivamente su Foot Golf Piacenza e Train Station.

A segno per MC Cavanna Berti e Orefici, mentre per Trattoria Perani i fratelli Maggi e Guardiani decretano il 3 a 0. Nell’ultima giornata del girone si affronteranno le due capolista per decretare il primo posto, mentre Foot Golf Piacenza e Train Station si sfideranno con l’eventuale vincitrice che potrà sperare nel ripescaggio ai quarti di finale. Il torneo per questa settimana lascia spazio agli appuntamenti dell’estate Bettolese, che prevede giovedì sera i mercatini e spettacoli itineranti del circo Tadam di Piacenza, venerdì sera il grande concerto in piazza Colombo dell’orchestra spettacolo Matteo Bensi, e sabato sera il concerto sotto le stelle in piazza sant’Ambrogio da parte del Coro Ana Valnure.

L’appuntamento con il calcio sull’asfalto della Perla della Valnure è per lunedì dove si decreterà la classifica finale del girone B, senz’ombra di dubbio quello più agguerrito, mentre martedì sarà la volta del girone C. La prima giornata dei quarti di finale è invece prevista per mercoledì 20 luglio.

Tabellino

MC Cavanna – Foot Golf Piacenza 2 – 0

Marcatori: Berti Giovanni, Orefici Andrea

Train Station – Trattoria Perani 0-3

Marcatori: Maggi Davide, Guardiani Nicola, Maggi Alessandro

Lunedì 18 luglio

h. 21 Acconciature Molinelli\Eni Station – S.C. Opare

h. 21,45 Tequila Pub – Bar Roma