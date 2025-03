Tragico schianto frontale nei pressi di Fontana Fredda: due persone perdono la vita, grave una ragazza – FOTO

Tragico schianto a Fontana Fredda, il pesantissimo bilancio è di due morti e una terza persona in gravi condizioni. Era circa l’una di notte, una Open Meriva e una Toyota Rav 4 stavano viaggiando in direzioni opposte lungo la via Emilia Parmense. Improvvisamente, per motivi da chiarire, all’altezza dell’abitato di Fontana Fredda, tra Fiorenzuola e Roveleto di Cadeo, le due vetture si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimare uno dei due uomini al volante. Purtroppo, però, ogni tentativo è stato vano. Morto sul colpo, invece, l’altro ragazzo alla guida della seconda vettura. A bordo della Toyota viaggiava una ragazza di 35 anni che ha riportato ferite molto gravi. Per lei, i sanitari hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al pronto soccorso di Brescia. Sul posto anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.