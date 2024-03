Tragico schianto in autostrada A1 a causa della nebbia, due vittime e un ferito grave

Tragico incidente in autostrada, due vittime. I fatti sono accaduti intorno alle 8, lungo l’autostrada A1, all’altezza del casello di Piacenza Sud in direzione Milano. Le informazioni sono ancora parziali, non è chiaro il numero di mezzi rimasti coinvolti nello scontro.

Sembra che, a causa della fitta nebbia di questa mattina, diversi mezzi si siano scontrati: sarebbero coinvolti sia mezzi pesanti che auto. Come detto le informazioni sono ancora parziali ma purtroppo il bilancio è di due vittime. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale.

A breve aggiornamenti.