Tragico schianto tra un’auto e una hand bike sulla Provinciale a Biana, muore un 29enne

Scontro tra un’auto e una hand bike, muore un 29enne. I fatti sono accaduti questa mattina lungo la Provinciale 654, all’altezza di Recesio, frazione di Bettola, al bivio per Biana. Il giovane stava viaggiando in sella alla propria bicicletta quando, per motivi da chiarire, una Fiat Punto lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno avviato i rilievi del caso.

La nota di Anas

La strada statale 654 “Di Val di Nure” è temporaneamente chiusa al traffico a causa dell’investimento di un ciclista da parte di un’autovettura avvenuto al km 25,300. Il traffico in direzione Piacenza è deviato a Piana, mentre quello in direzione Liguria è al momento bloccato.