Trattore con cisterna carica d’olio si ribalta a Torrano, vigili del fuoco al lavoro – FOTO

Si ribalta col trattore mentre viaggia nella zona di Pontedellolio. I fatti sono accaduti questa mattina. Un agricoltore stava viaggiando al volante di un trattore lungo la Provinciale 36 che collega Pontedellolio a San Giorgio. Nei pressi della frazione di Torrano, per motivi da chiarire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

Oltre al trattore in sé, si è ribaltata anche la cisterna carica di olio che in quel momento era agganciata alla motrice. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite, ma il tratto stradale è stato chiuso per consentire i soccorsi.

Sul posto anche i vigili del fuoco che con l’ausilio dell’autogru hanno rimesso in sicurezza il mezzo ribaltato e il tratto stradale interessato dal sinistro. Fortunatamente il conducente, come detto, è rimasto illeso. Sul posto anche la polizia locale Unione Alta Val Nure che ha avviato i rilievi del caso.

Non è da escludere che il trattore sia stato urtato da un mezzo pesante che pochi secondi prima lo aveva affiancato transitando in direzione opposta.