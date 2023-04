Travolto da una vettura mentre pedala in bicicletta. E’ accaduto in piazzale Roma, intorno alle 19 di ieri sera. Pare che il ciclista, un 28enne di origini pakistane, stesse attraversando via Colombo quando è stato investito da una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica: i sanitati hanno trasportato il ciclista al pronto soccorso. Non si troverebbe in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso.