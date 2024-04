Fine settimana di festa e controlli lungo la Statale 45, tre patenti ritirate e quattro persone denunciate

In campo i carabinieri della Stazione di Rivergaro (PC), insieme agli equipaggi del Radiomobile della Compagnia di Bobbio e di Piacenza.

Sabato e domenica appena trascorsi da quasi tutto esaurito in Trebbia in occasione dell’8^ edizione Grill Contest Rivergaro con numerosi piacentini e non solo che fin dalla mattina si sono riversati sulle rive del fiume a Rivergaro. Per questo i carabinieri della Stazione di Rivergaro, ed in caso di necessità urgenti, due equipaggi del Radiomobile di Bobbio e Piacenza, per prevenire qualsiasi tipo di problematica hanno presidiato la statale 45.

Il bilancio dei controlli

Le pattuglie dei carabinieri sono state impegnate lungo diversi tratti della strada. Sono state controllate 125 persone, ispezionati 98 veicoli, di cui 26 moto, sanzionati alcuni automobilisti per violazioni al codice della strada, ritirate 3 patenti guida, denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti ad offendere, segnalati alla locale Prefettura 2 assuntori di droga, sequestrata un’autovettura e circa 10 grammi di hashish.

L’eccezionale afflusso di persone nelle giornate della manifestazione, grazie anche alla presenza sulla Statale degli equipaggi dell’Arma, non ha creato particolari problemi alla viabilità o lunghe code per accedere all’evento.

Nel dettaglio

Tre automobilisti di 35, 33 e 58 anni sono stati pizzicati alla guida della propria auto dopo aver bevuto un po’ troppo. Sono stati fermati e sottoposti all’esame dell’etilometro che è risultato, in entrambe le prove, positivo. Gli è stata ritirata subito la patente, in un caso sequestrata l’autovettura, e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Invece, un operaio di 19 anni, residente in provincia di Lodi, lungo le rive del Trebbia, intorno a mezzanotte è stato fermato e controllato dalla pattuglia di Rivergaro che gli ha trovato nel suo marsupio un tirapugni. Per questo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Infine, due giovani di 25 anni, entrambi stranieri e residenti fuori provincia, venivano controllati mentre si stavano recando a piedi verso le rive del Trebbia e venivano trovati in possesso, complessivamente di circa 10 grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati quali assuntori di droga.

Durante i controlli lungo la Statale 45, la pattuglia della Stazione di Rivergaro è dovuta accorrere a Fabiano per controllare un’abitazione dove era scattato l’allarme d’intrusione. Dopo l’attento controllo è risultato un falso allarme. Poco dopo è dovuta intervenire lungo la strada provinciale che conduce a Gossolengo (PC) per i rilievi di un sinistro stradale.

Due autovetture con alla guida due giovani di 26 e 19 anni, per cause in corso di accertamento si erano scontrate tra loro, una era finita nel canale adiacente alla carreggiata e nell’altra vi era rimasto incastrato un giovane. Dopo l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, i due giovani automobilisti sono stati portati per lievi ferite al pronto soccorso cittadino e la pattuglia di Rivergaro ha effettuato i rilievi.