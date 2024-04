L’orto dei detenuti apre in occasione di Interno Verde Piacenza

L’orto dei detenuti, l’orto più segreto di Piacenza, quello coltivato dai detenuti che abitano il carcere di via delle Novate, aprirà eccezionalmente le porte al pubblico di Interno Verde. Il festival dedicato ai giardini più suggestivi e curiosi della città che quest’anno si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio inaugura la seconda edizione con un evento decisamente inusuale, organizzato grazie alla preziosa collaborazione della Direzione della Casa Circondariale: una visita guidata che permetterà di scoprire la natura che cresce all’interno del muro di cinta dell’Istituto, curata e coltivata grazie a un progetto di notevole impatto e significato.

L’orto dei detenuti, apertura straordinaria

“Interno Verde già dalla prima edizione ha cercato di favorire, attraverso la meraviglia suscitata dal giardino, lo sviluppo di una socialità spontanea e vicina, in un’atmosfera inclusiva, di scambio e condivisione – racconta Licia Vignotto, responsabile della manifestazione – il mondo carcere, pur nella sua complessità, è capace di esprimere esperienze di qualità; l’apertura straordinaria dell’orto di via delle Novate crediamo rappresenti non solo un’importante occasione formativa per le persone che avranno occasione di partecipare, tanto per i detenuti quanto per i visitatori accolti, ma anche un importante segnale per la comunità”.

L’orto dei detenuti, una coltivazione avviata nel 2018

La coltivazione è stata avviata nel 2018, insieme agli operatori della cooperativa L’Orto Botanico, che hanno destinato un’area alle verdure più comuni, dalle zucche ai pomodori, e un’area alla serra delle fragole. Da questo spazio, tecnologicamente all’avanguardia, si ricavano ogni anno oltre 4mila chili di frutta. Nel febbraio 2024, inoltre, è stata inaugurata un’ulteriore realtà: il laboratorio di trasformazione agroalimentare, per la preparazione di marmellate, confetture e salse. Il marchio Ex- Novo, che contraddistingue questi prodotti, è già noto ai cittadini. Le fragole si possono acquistare alla Coop, gli ortaggi e il miele si trovano al mercato contadino oppure nel chioschetto in legno posto nei pressi dell’ingresso della Casa Circondariale.

L’orto dei detenuti, visita guidata su prenotazione

La visita guidata, disponibile solo su prenotazione, per un gruppo di massimo 25 persone, si terrà sabato 11 maggio alle 10. All’interno della struttura i responsabili del settore educativo, assieme ad alcuni detenuti impegnati volontariamente nella coltivazione di frutta e verdura, spiegheranno la nascita e lo sviluppo del progetto.

Informazioni

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, non avere familiari detenuti, non avere carichi penali pendenti. La prenotazione deve essere inviata tramite mail entro domenica 5 maggio all’indirizzo info@internoverde.it , allegando la scansione del proprio documento di identità. Per maggiori informazioni: 3391524410.

Patrocinio

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Piacenza, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini.