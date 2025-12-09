Trespidi: “Mercatino di Natale indecoroso, manca una regia adeguata da parte del Comune”

“Il cuore del centro storico dovrebbe vivere il momento clou dell’anno con un’iniziativa capace di valorizzare la tradizione, il commercio locale e l’identità della città. Invece ci troviamo davanti a un mercatino indecoroso, privo dei fondamentali elementi che rendano il contesto davvero natalizio”.
Così Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica Barbieri-Liberi, esprime forte preoccupazione per le condizioni del villaggio natalizio allestito in piazza Cavalli.
Trespidi sottolinea come tra le bancarelle manchino del tutto espositori dedicati ai prodotti tipici delle festività: «Non c’è traccia di artigianato, addobbi, idee regalo o dolci della tradizione. Al loro posto troviamo solo stand gastronomici provenienti da Sicilia, Puglia, Spagna, Belgio, Cuneo e altre regioni, con il risultato di trasformare piazza Cavalli in una semplice area di street food, peraltro segnata da odori di fritto che nulla hanno a che vedere con l’atmosfera natalizia».
A questo si aggiungono elementi giudicati «inaccettabili», come un banco di borse che utilizza una transenna per esporre la merce: «Un’immagine che impoverisce il decoro della piazza più rappresentativa di Piacenza».
Per Trespidi, la responsabilità è dell’amministrazione: «Manca una regia adeguata del Comune su un appuntamento così importante per le festività. È grave, soprattutto considerando che l’allestimento rientra in un capitolo di spesa di circa 60mila euro. I piacentini sono costretti ad andare altrove per trovare un vero mercatino natalizio. Così non va bene: la città merita molto di più»