Il 19 novembre al Trieste 34 lettura drammatizzata Lifting

Domenica 19 novembre ore 21,00 lettura drammatizzata LIFTING al Teatro Trieste 34.

Workshop di lettura animata della nuova traduzione del Testo canadese di Nathalie Boisvert. Il testo di scrittura contemporanea indaga il rapporto delle donne con l’invecchiamento.

Il progetto é sostenuto dal ministero della cultura e dell’arte canadese in collaborazione con global hive labs e boichewhacked Trama

Una donna sulla cinquantina ci guida in un tutorial sul trucco: prima il fondotinta, poi gli occhi e infine la bocca… Mentre costruisce il viso perfetto, condivide con noi i segreti di un trucco di successo, i suoi pensieri sulla necessità di questo camuffamento, i pericoli dell’età, la solitudine e il fallimento. Mentre si allontana dall’ideale femminile, entra in dialogo con Nelly Arcan e Simone de Beauvoir. L’attività di trucco quotidiano si trasforma in un esame della vita di una donna, interrogandosi sul rapporto tra le donne e la bellezza, la seduzione, l’invecchiamento e il tema della libertà delle donne di fronte ai diktat sociali.

L’autrice

Nathalie Boisvert ha conseguito una laurea in recitazione e un master in recitazione presso l’Università del Quebec a Montreal (1993). Nel 1997, la sua prima opera teatrale, The Sordid Story of Conrad B., è stata rappresentata al Festival ide Spa (Belgio), rimontata a Bruxelles e tradotta in inglese da Bobby Theodore. Nel 1999, il suo lavoro, L’été des Martiens (Lansman),__ è stato presentato in anteprima simultanea in Quebec (Théâtre Niveau Parking) e in Francia (La Comédie de la Mandoune) e nuovamente prodotto simultaneamente nel 2006 a Dusseldorf (Landstheatre) e Berlino (Grips). nella traduzione tedesca di Frank Heibert. Tradotto in inglese da Bobby Theodore, è stato prodotto anche nel 2002 da Theatre Direct (Toronto). Nel 2006, la sua commedia Vie et Mort d’un village, ha ricevuto lauréate des Journées de Lyon (Éditions Comp’Act) e ha ricevuto il Prix Gratien-Gélinas nel 2007 per Buffet chinois. Il suo Antigone au printemps è stato finalista per il Drama in lingua francese del Governor General’s Award 2018 e ha ricevuto il Prix Émile-Aug