Suv bloccato dopo un folle inseguimento in città, dalla vettura scendono tredici immigrati: indagini in corso

La polizia blocca un SUV dopo un inseguimento, sulla vettura viaggiavano tredici persone. Il surreale episodio è accaduto questa sera. Una pattuglia della polizia, impegnata in un posto di blocco a Piazzale Milano, ha intimato l’alt a un SUV. Ma il conducente, di tutta risposta, ha accelerato e ha proseguito imboccando via XXI Aprile. A quel punto è scattato l’inseguimento.

Dopo aver percorso via XXI Aprile ad alta velocità, il SUV ha imboccato via XXIV Maggio: alle volanti di polizia si è aggiunta anche una pattuglia dei carabinieri. L’inseguimento è terminato all’inizio di via IV Novembre, subito dopo piazzale Genova, con le forze dell’ordine che sono riuscite a bloccare una volta per tutte il SUV in fuga.

A quel punto è accaduto qualcosa che ha dell’incredibile: dalla vettura sono scese ben tredici persone, tutte di origini straniere, forse pakistani. A quel punto gli operatori hanno condotto tutti in questura.

Al di là della fuga e delle numerose infrazioni al codice stradale, gli agenti stanno ora cercando di capire chi siano le tredici persone e soprattutto perché stessero viaggiando in tredici a bordo di un SUV. Ovviamente il primo pensiero va a un possibile trasporto di stranieri irregolari ma, come detto, le indagini sono in corso.