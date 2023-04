Triestina – Piacenza 1-1, i biancorossi finiscono in 9. Abbate: “In undici contro undici avevamo la gara in mano” – AUDIO

Il Piacenza pareggia 1-1 al Nereo Rocco in 9 contro 11 con la salvezza che si allontana ulteriormente.

Abbate che era privo degli squalificati Gonzi e Cesarini e dell’infortunato Nava schiera la squadra con il classico 3-5-2 con Plescia a dar man forte a Morra in attacco. Dopo un primo tempo molto maschio ma con poche occasioni da rete, nella ripresa i piacentini trovano il gol . Al 50′ c’è uno splendido tocco di tacco di Parisi per Suljic che fa partire un traversone. Morra la colpisce di testa e dopo la ribattuta del portiere Chierico in tap in trova il gol. Purtroppo i biancorossi non riescono ad andare in controllo: Cosenza, infatti, già ammonito, si vede sventolare il giallo per la seconda volta dal direttore di gara e viene espulso, lasciando i compagni in 10 per più di mezzora. Gli ultimi 5 minuti i biancorossi finiscono addirittura in 9 per l’espulsione di Accardi. A quel punto diventa impossibile mantenere il vantaggio: Mbakogu serve Piacentini che di piatto insacca alle spalle di Rinaldi. Un punto che serve a poco, ma che tiene, almeno a livello matematico, ancora in gioco i biancorossi. Prossima sfida sabato 08 aprile, alle 14:30 contro la Pro Sesto.

Abbate: “L’arbitro ha perso la testa. L’espulsione di Cosenza non esiste. Fino alla parità numerica avevamo la gara in mano. La salvezza?”

La partita

Secondo tempo

Pareggio della Triestina. Assist di Mbakogu e Piacentini di piatto infila l’1-1

85′ Espulso per doppia ammonizione anche Accardi. Piacenza in 9.

81′ Cross dalla destra, c’è il colpo di testa di Malomo, la palla carambola sul palo e poi finisce tra le braccia di Rinaldi.

76′ Giallo a Zanandrea.

75′ Esce Chierico entra Palazzolo.

74′ Corner per la Triestina con il Piacenza ora in grossa difficoltà. Fallo in attacco della Triestina.

74′ Ammonito Tessiore

70′ Entra Adorante.

64′ Corner per la Triestina. C’è il colpo di testa ad uscire di Masetti.

61′ Entrano Felici e Malomo.

58′ Ammonito Paganini per simulazione.

57′ Esce Plescia entra Masetti. (3-5-1)

Espulso Cosenza per doppia ammonizione. Ammonito anche Morra

50′ Piacenza in vantaggio! Tocco di tacco di Suljic, cross di Parisi. Morra colpisce di testa, Chierico in tap – in ribadisce in rete sulla respinta del portiere.



Cambio Triestina: entra Ciofani per Roccetti. Nessun cambio per il Piacenza .

Primo tempo

46′ Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo tra Triestina e Piacenza. Poche occasioni in una gara molto maschia.

44′ Morra entra in area da sinistra, la mette in mezzo rasoterra, con la palla che esce di pochissimo a portiere battuto. Occasionissima per il Piacenza.

43′ Ammonito Germano

40′ Giallo per Suljic.

33′ Terzo corner consecutivo per il Piacenza che pareggia il numero degli angoli : 4 a testa.

Fallo di Gori su Plescia, avrebbe forse meritato il secondo giallo. Punizione per il Piacenza, circa 25 metri dalla porta, posizione centrale. Suljic ci prova di prima intenzione, c’è la deviazione della barriera in corner. Sugli sviluppi Accardi trova un secondo corner.

28′ Mbakogu ottiene un corner. La palla attraversa pericolosamente tutta l’area di rigore, poi Tavernelli conclude non nel migliore dei modi ed è tutto facile per Rinaldi.

27′ Tavernelli ci prova dalla distanza, bella parata di Rinaldi che devia in corner.

22′ Ammonito Cosenza.

20′ Ammonito Gori

19′ Plescia si allarga sulla sinistra, la mette in mezzo, ma il portiere legge bene la situazione.

11′ Accardi scivola prima, ed interviene fallosamente su un giocatore della Triestina poi: viene ammonito.

7′ Cross di Zanandrea dalla destra, Morra prova il colpo di testa , ma non riesce a dare forza al pallone e Matosevic blocca.

3′ Punizione per il Piacenza, dalla trequarti di destra, c’è il colpo di testa ad uscire dei padroni di casa.

1′ Tiro cross di Parisi ed il portiere devia in corner. Lo batte Rizza, ma c’è il rinvio della difesa locale.

Iniziata al Nereo Rocco. Maglia scura per il Piacenza, classica maglia rossoalabardata per la Triestina.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Accardi, Cosenza, Zanandrea, Parisi, Suljic, Giorno, Chierico, Rizza, Morra, Plescia. All. Abbate

A disposizione: Fossati, Tintori, Nocchi, Nva, Zunno, Palazzolo, Luppi, Vianni, Munari, Capoferri, Hrom, Masetti

Triestina (4-4-1-1): Matosevic, Germano, Piacentini, Masi, Rocchetti, Paganini, Gori, Lollo, Tavernelli, Tessiore, Mbakogu. All. Gentilini

A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Ghislandi, Malomo, Galliani, Adorante, Ciofani, Lovisa, Minesso, Crimi, Pellacani, Celeghin, Sarzi Puttini, Felici