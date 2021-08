Tris di podi per il VO2 Team Pink a Formigine e Villafranca

Domenica spettacolare per VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, che salutano il mese di agosto collezionando complessivamente tre podi su due fronti. Partendo anagraficamente dall’alto, nella corsa per Donne Juniores a Formigine (Modena), terzo posto in volata per la “panterina” forlivese Carlotta Cipressi, che ha preceduto di una posizione la compagna di squadra (Under 23 primo anno) brianzola Cristina Tonetti. Top ten per un’altra atleta del sodalizio del presidente Gian Luca Andrina, con la Junior pavese Chiara Sacchi nona, mentre la vittoria è andata alla marchigiana Eleonora Ciabocco, campionessa d’Italia di categoria in carica.

A Villafranca (Verona), invece, la vittoria di…Vittoria è sfumata solamente al fotofinish. Vittoria Grassi, infatti, ha ceduto di un nulla nel duello allo sprint nella corsa Allieve, vinta da Elisa Tottolo (Young Team Arcade) davanti alla piemontese del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink. Per il sodalizio del presidente Massimo Arnesano, doppia presenza sul podio grazie al terzo posto della ligure Irma Siri, con la reggiana Linda Ferrari (nona) a completare l’ottima giornata.

Donne Juniores Formigine

1° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico) 87 chilometri 300 metri in 2 ore 2 minuti 40 secondi, media 42,701 chilometri orari

2° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile)

3° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink)

4° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink)

5° Emma Redaelli (Valcar-Travel & Service)

6° Giorgia Serena (Team Lady Zuliani)

7° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

8° Sara Dalla Valle (Team Wilier Chiara Pierobon)

9° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink)

10° Beatrice Caudera (Gauss).

Donne Allieve Villafranca

1° Elisa Tottolo (Young Team Arcade) 67 chilometri in 1 ora 55 minuti 36 secondi, media 34,775 chilometri orari

2° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

3° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

4° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

5° Federica Venturelli (Cicli Fiorin)

6° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona)

7° Alice Carniato (Young Team Arcade)

8° Giorgia Porro (Cicli Fiorin)

9° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Valentina Trussardo (Ciclismo Insieme).

Donne Esordienti Villafranca

1° Giada Silo (Scuola ciclismo Vo’)

2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

3° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino)

4° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli)

5° Susan Paset (Young Team Arcade)

6° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

7° Romina Di Sciuva (Cicli Fiorin)

8° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service)

9° Elisa Bianchi (Velo’ Montirone)

10° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone).