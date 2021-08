Cortocircuito in un’abitazione di San Giorgio, casa distrutta dalle fiamme. I fatti sono accaduti questa mattina a Casturzano, frazione di San Giorgio. La proprietaria, una donna di 81 anni, era uscita per alcune commissioni. Al suo ritorno ha ritrovato la casa in fiamme. Subito la donna ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per estinguere il rogo.

Purtroppo però l’incendio aveva già causato danni enormi: i pompieri hanno dichiarato inagibile l’edificio.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale. Pare però che il rogo sia comunque di origine accidentale: sembrerebbe che a causare l’incendio sia stato un cortocircuito.