Tuna, mezzo agricolo si ribalta sulla tra la Provinciale 7 e la SP 40, traffico deviato – FOTO

Tuna, mezzo agricolo si ribalta sulla tra la Provinciale 7 e la SP 40, il traffico è stato deviato su una strada alternativa per agevolare il lavoro dei Vigili del Fuoco intervenuti nella frazione del Comune di Gazzola per riportare nella carreggiata il mezzo pesante.

Il ribaltamento è avvenuto nella mattinata di domenica 30 agosto 2023. Sul posto i Carabinieri di Agazzano e Bobbio per cercare di ricostruire le cause dell’accaduto. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi e il conducente dell’autocarro agricolo fortunatamente non è rimasto ferito.