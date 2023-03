Blitz durante l’assemblea pro-migranti di Como per leggere un comunicato, tutti assolti gli skinhead: nessun reato

Tutti assolti gli skinhead. Erano entrati nella sede dell’associazione Como Senza Frontiere dove si stava tenendo un’assemblea pubblica e avevano letto un comunicato. L’accusa di violenza privata non regge in Appello: tutti assolti gli skinhead appartenenti del Veneto Fronte Skinheads. I fatti risalgono al 28 novembre 2017.

Tredici i membri dell’associazione di destra radicale entrati in azione quel giorno, tra loro anche tre attivisti piacentini. Erano entrati nel Chiostrino di Santa Eufemia, a Como, dove in quel momento si stava tenendo una riunione pubblica dell’associazione Como Senza Frontiere, impegnata nell’accoglienza dei migranti. Il gruppo di skinhead aveva iniziato a leggere un comunicato, in segno di protesta verso l’associazione, consegnando una copia della lettera a ognuno dei presenti al tavolo. Subito dopo aver terminato di leggere la nota, i tredici attivisti del VFS erano usciti dalla stanza e si erano allontanati.

In primo grado i militanti di destra erano stati condannati a pene variabili tra un anno e un anno e quattro mesi con l’accusa di violenza privata. Il giudice di secondo grado ha ritenuto invece che quella condotta non costituisce reato e ha assolto tutti.