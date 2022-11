“Tutto l’Universo obbedisce all’amore”, il 13 novembre a San Giorgio Piacentino conferenze, musica, mercatini e test benessere

“Tutto l’Universo obbedisce all’amore”, il 13 novembre a San Giorgio Piacentino presso l’agriturismo Cà Preda (località Cascinotta 10, Frazione Rizzolo). Una domenica tra Spazi Conferenze, Area Mercatini, Musica dal Vivo e Test benessere. Inoltre “Il Gusto dell’autunno” pranzo con la polentata e la castagnata prodotte dal Gruppo Alpini di San Giorgio P.no

“Tutto l’Universo obbedisce all’amore”, a San Giorgio Piacentino

Relatori

Stefania Posanzini e Concetta Magurno

Da molti anni ormai, si occupano di ricercare metodi complementari/alternativi/naturali per il benessere della persona che propongono tramite il loro sito internet. Come spesso accade, alcuni anni orsono, per problematiche di salute personali, hanno avuto modo di conoscere la Biorisonanza SCIO e ne sono rimaste affascinate. Questa esperienza le ha portate ad approfondire l’argomento ed oggi sono entrambe operatrici olistiche di Biorisonanza Scio, e Stefania è anche facilitatrice cranio sacrale e rilascio somato-emozionale.

Lo Scio è un sistema per il riequilibrio dell’energia cellulare ed il ripristino delle capacità di autoguarigione insite nel nostro corpo.

Nicola Limardo: Ricercatore Docente

Si laurea in Architettura e successivamente studia Fisica abilitandosi come tecnico rilevatore dei campi elettromagnetici naturali ed artificiali e divenendo Perito di Fiducia del Tribunale di Novara e di varie Associazioni di Tutela del Cittadino. Già Direttore Scientifico in Salute Ambientale per l’Associazione ILMA (Italian Lifestyle Medicine Association), organizzatrice e promotrice dei Corsi di Alta Formazione nella Specializzazione Medica svolti presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Docente in Medicina Preventiva e Ambientale specificatamente sulla problematica delle radiazioni naturali e dei campi elettromagnetici artificiali.

È autore di varie pubblicazioni scientifiche e numerose invenzioni ed idee originali che hanno aperto nuove strade alla tecnologia applicata all’elettronica e alla medicina preventiva. Alle sue invenzioni sono state dedicate due tesi di Laurea; una presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena, (clicca qui per vedere) e l’altra presso l’Università Tio di Amsterdam (clicca qui per vedere).

E’ autore di pubblicazioni anche a carattere scientifico e di numerose invenzioni che hanno aperto nuove strade nella tecnologia applicata all’elettronica, all’ambiente e alla medicina.



Riccardo Locorotondo Polistrumentista

Diplomato al Conservatorio di musica di La Spezia, spazia fra Oriente e Occidente utilizzando la sua collezione di strumenti provenienti da tutto il mondo. Dopo varie esperienze orchestrali in Italia e all’estero, rivolge la propria attenzione allo studio del 432hz. si esibirà con l’Arpa celtica.

Alessandro Di Palo Medico Chirurgo

Nasce a Genova nel 1959. Si laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Genova avendo preventivamente scelto di dedicarsi da subito alla libera professione medica. Nel 1994 approfondisce lo studio dell’agopuntura con una prolungata permanenza all’estero diplomandosi all’Università di Hanoi (Viet Nam) col Dott. Nguyen Tai Thu, integrando così le conoscenze dell’agopuntura e della medicina tradizionale cinese con la tradizione vietnamita.

Dal 1994 al 1999 approfondisce gli studi clinici da interno al reparto di patologia medica e clinica medica all’ISMI (allora Istituto di Medicina Interna, poi denominato DIMI-Dipartimento di Medicina Interna) della Clinica Universitaria di Genova (primario Prof. Pannacciulli).

Lucia Cassi

“Life Coach Olistico“, aiuta ad intraprendere un percorso di crescita e consapevolezza attraverso l’insegnamento e le discipline olistiche Utilizzo le tecniche che hanno cambiato e trasformato la mia vita, tra cui sessioni di Coaching, consulti di Naturopatia e Fiori di Bach, Fitogemmoterapia, Test del colore, Reiki anche a distanza, armonizzazioni energetiche Kosmolife, meditazioni guidate e cerco di aiutare le persone a comprendere il messaggio della malattia per riequilibrare l’atteggiamento che l’ha provocata. Ma soprattutto amo insegnare, motivare, e creare percorsi esperienziali. Nei miei seminari diffondo sentimento, emozione, creatività, consapevolezza, gioia, motivazione, focus, sorpresa, meraviglia, arricchendoli con le più importanti conoscenze del mio percorso formativo.

Rino Capitanata Compositore Musico Terapeuta

Da anni approfondisce la musica come veicolo per la guarigione producendo CD e tenendo seminari con illustri personaggi del mondo della spiritualità.

Ha composto musica per: Brian Weiss, Doreen Virtue, John Gray, Master Choa Kok Sui, Louise Hay, Deepak Chopra, Dr. W. Dyer, e tanti altri…

Le sue musiche curative accordate a 432 Hz inducono al benessere psicofisico, al rilassamento riducendo notevolmente i livelli di stress, vengono utilizzate da terapisti in molti centri wellness in Italia e all’estero e sono largamente diffuse da alcune compagnie aeree per rilassare i passeggeri durante i voli a lungo raggio

Sul fronte della musico-terapia, sperimenta in vari ospedali italiani l’utilizzo di musiche per risvegliare il processo di auto-guarigione e migliorare la sintomatologia.

È stato più volte invitato in vari paesi Europei e negli Stati Uniti per concerti e tour insieme a illustri nomi della spiritualità internazionale. Spazio TEsla, in collaborazione con Roberto Romiti, ha nominato Rino Capitanata supervisor del progetto “Il Nido a 432 Hz la Musica ci Salverà“.