U16 – Splendida vittoria della VAP/UYBA Crai: 3-0 a Calerno

Termina con una splendida vittoria per 3-0 della VAP/UYBA CRAI, la gara tra le piacentine e WIMORE CALERNO.

Gara mai veramente in discussione, con le padrone di casa che, a partire dalla seconda metà del primo set, prendono il controllo del match si portano sull’1-0 grazie, soprattutto, a un ottimo servizio.

Il copione non muta nei due parziali seguenti, con una VAP UYBA CRAI estremamente incisiva nel servizio, attenta in ricezione e abile in attacco.

VAP UYBA CRAI – WIMORE CALERNO 3-0 (25-14, 25-8, 25-19)

VAP IYBA CRAI: Carini, Dodi, Ferrari, Gionelli (L), Iacona, Magnabosco, Mozzi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov, Zucchi. All. Mineo-Chiodaroli

WIMORE CALERNO: Appiah, Bartoli, Cappelluti, Cattini (K), Corti, Giovanardi, Grasselli (L2), Illiani, Mariano, Mecenero, Tosi, Vasi (L1), Venturi. All. Mazza-Cottafavi