Ubriachi fradici danneggiano cassonetti e lanciano bottiglie di vetro in mezzo alla strada, bloccati e denunciati

Lanciavano bottiglie di vetro in mezzo alla strada rischiando di colpire le auto in transito. Attimi di apprensione in via Beati, ieri, domenica 12 febbraio. I passanti hanno chiamato la polizia, intervenuta immediatamente sul posto. In effetti, nel punto indicato, erano presenti due uomini nordafricani. Ubriachi fradici, avevano appena danneggiato diversi cassonetti nella zona e ora, non contenti, lanciavano bottiglie di vetro in mezzo alla strada. I poliziotti hanno chiesto loro i documenti ma i due hanno rifiutato mantenendo un atteggiamento non collaborativo. A quel punto sono stati condotti in questura e denunciati: uno dei due è risultato irregolare sul territorio italiano: per lui si profila dunque l’accompagnamento al CPR per la conseguente espulsione.