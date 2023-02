Volley, Serie B – La Canottieri Ongina piega a fatica la “Cenerentola” Albisola (2-3)

Vittoria agrodolce per la Canottieri Ongina in serie B maschile, che la spunta in rimonta al tie break sul campo della “Cenerentola” Fas Albisola nella seconda giornata di ritorno del girone A. A sette giorni dall’impresa casalinga contro la capolista Acqui (regolata 3-0 a Monticelli), la squadra di Gabriele Bruni non è riuscita a ripetere la prestazione a livello di pallavolo espressa, incappando in una giornata difficile. Nella bilancia dell’incontro pesa sicuramente la bella prova dei liguri, trascinati dall’opposto Louza (33 punti), ma Monticelli ci ha messo del proprio per non incanalare il match su binari favorevoli dopo un primo set vinto.

Così, ne è nata una battaglia che ha visto la Canottieri Ongina sotto due set a uno, oltre a cambiare campo al quinto set con tre lunghezze di svantaggio (8-5). In chiave positiva, invece, c’è da registrare la reazione giallonera, a partire dal quarto set per poi sfociare in quella veemente del tie break.

Il 3-2 in Liguria è stato uno dei quattro tie break del turno, con la Canottieri Ongina tornata terza, sempre a +3 dalla quarta posizione (Pvl Cerealterra Ciriè), ma perdendo un punto da Alto Canavese (tornato secondo a +1 sui piacentini) e dalla capolista Acqui, ora con due punti di vantaggio sulla squadra di Bruni.

FAS ALBISOLA-CANOTTIERI ONGINA 2-3

(19-25, 25-20, 26-24, 16-25, 10-15)

FAS ALBISOLA: Arzarello 8, Vasylyev 3, Louza 33, Denegri 6, Caviglia D. 7, Arboscello 3, Bisio (L), Cuzari 2, Valdora, Sciutto (L), Giacchino, Turco 1. N.e.: Campi, Caviglia P.. All.: Agosto

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 2, Chadtchyn 13, Ousse 7, Miranda 21, Miglietta 16, De Biasi B. 11, Rosati (L), De Biasi M. 2, Paratici, Boschi. N.e.: Frascio, Zorzella, Marcoionni, Sala (L). All.: Bruni