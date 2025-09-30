Ufficiale: Guido Molinaroli entra nella compagine societaria del Piacenza

30 Settembre 2025 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Il Piacenza calcio ha ufficializzato l’ingresso di Guido Molinaroli nella compagine sociale. L’ex presidente che ha vinto lo scudetto con il volley nel 2008-2009 torna dunque nel mondo del calcio dove era già stato come sponsor all’inizio degli anni 2000. 

Il comunicato del club

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’ingresso di Guido Molinaroli nella compagine sociale biancorossa. Molinaroli, già sponsor biancorosso con la sua Italia Chef, rappresenta una figura centrale del panorama sportivo piacentino: infatti, come patron del Copra Volley, ha scritto le pagine più importanti della storia della pallavolo della nostra città.

