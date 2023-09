Motonautica, i giovani piacentini Martina Barbarini e Davide Scarpa alla caccia del podio nella prova del Campionato Italiano Osy-400

Fine settimana a Cremona all’insegna della penulltima prova del Campionato Italiano 2023 Osy-400. I giovani piacentini della C&B Racing Academy Martina Barbarini e Davide Scarpa, coadiuvati da Alex Cremona che sta portando avanti un importante progetto di scuola di motonautica, proveranno a dare filo da torcere al favorito Francesco Troglio.

I due piacentini del mio team – spiega Alex Cremona – cercheranno di dare il meglio, nonostante i giochi per il titolo sembrano fatti a favore dell’esperto Troglio. La lotta per un piazzamento sul podio sarà proprio tra Martina e Davide. Una sfida che servirà ai ragazzi per crescere d’esperienza. Questa volta sarò costretto a seguire a distanza le loro gare, ma sono certo che daranno il massimo come hanno fatto nell’ultima prova di San Nazzaro. Sono molto fiducioso per il futuro dei due ragazzi in questo sport.

Weekend di gare anche per i giovani Riccardo Costa e Andrea Marongiu che fanno parte dell’accademia di Alex Cremona. I ragazzi sono impegnati in Basilicata per il Trofeo Coni Next Generation, per la Formula Junior.