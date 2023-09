Il ministro Salvini a Confedilizia: “La proprietà privata è sacra, ognuno deve essere libero di decidere sui propri immobili” – AUDIO

“In questi undici mesi di governo abbiamo approvato un codice degli appalti che attendeva da sette anni di essere rinnovato, metteremo mano in autunno al testo unico dell’edilizia e delle costruzioni e voi ovviamente avrete parte rilevante in tutto ciò”. Così il ministro Matteo Salvini, ospite del 33esimo convegno Coordinamento Legali della Confedilizia.

“Sono arrivato in ufficio e ho trovato 117 opere commissariate. Parliamo di strade, autostrade, ferrovie, dighe, ponti, porti, aeroporti, caserme, scuole. Devo dire che in questa manciata di mesi i tre quarti di queste opere sono stati riavviati. Il tema dell’acqua è fondamentale: c’è una diga in Sicilia, Pietrarossa, i cui lavori sono iniziati negli anni ’80 e vedrà il compimento nel 2023-2024. Il tema della crisi climatica non si risolve imponendo di sistemare il trilocale a chi non ha 40 mila euro da spendere”.

“Ho sempre sostenuto che sia sbagliato aggredire la proprietà immobiliare, la proprietà privata è sacra e questo si applicherà anche al tema degli affitti brevi: ognuno deve essere libero di decidere come mettere a reddito il proprio immobile. Non è lo Stato che deve decidere cosa devi fare dei tuoi immobili”.

E sulle presunte tensioni all’interno del governo, Salvini chiosa: “Siamo in sintonia con l’intero governo, non vado a leggere quello che c’è sui giornali”.