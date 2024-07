Ultimi giorni per visitare la mostra “Icônes” aperta fino al 7 luglio

Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra “Icônes. Tre capolavori una città”, in corso al PalabancaEventi (già Palazzo Galli) in via Mazzini, fino al prossimo 7 luglio.

I tre capolavori proposti in forma immersiva (Ecce Homo di Antonello da Messina Tondo di Botticelli e Ritratto di signora di Gustav Klimt) continuano a suscitare molto interesse: nello scorso “weekend lungo” – con i Venerdì Piacentini e la tappa del Tour de France – è stato un vero e proprio boom di visitatori che, dall’apertura del 15 giugno ad oggi, sono già stati migliaia.

Nei giorni scorsi hanno reso visita alla mostra i dirigenti della Gas Sales Bluenergy Volley – con in testa la presidente Elisabetta Curti – al termine della conferenza stampa che si era tenuta in Sala Ricchetti della Banca di Piacenza (partner organizzativo della società biancorossa) per il lancio della campagna abbonamenti della prossima stagione al PalabancaSport.«Emozionante, intensa e suggestiva», questi i tre aggettivi che i dirigenti della società di volley hanno utilizzato davanti alle immagini dei tre capolavori.

Ricordiamo che Icônes è un’iniziativa promossa da Rete Cultura Piacenza (costituita da Fondazione, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio dell’Emilia, Diocesi) in collaborazione con Galleria Ricci Oddi e Collegio Alberoni e con il contributo della Banca di Piacenza.

Anche nell’ultimo weekend del 7 luglio saranno organizzati servizi di Bus Navetta gratuiti per favorire i visitatori lungo un percorso che non sia solo immersivo ma anche reale. Inoltre, una volta ottenuto il ticket al PalabancaEventi, i visitatori della mostra potranno presentarsi alle sedi in cui sono esposti i tre capolavori e ottenere uno sconto per l’accesso. Senza il ticket, il biglietto sarà a prezzo intero.

Questo il riepilogo degli orari della mostra al PalabancaEventi (dove l’ingresso è libero e gratuito) e dei musei dove si trovano esposti i tre capolavori.

Orari e giorni d’accesso alla Mostra “Icônes” al PalabancaEventi

Da martedì a giovedì: 16 – 20

Venerdì: 16 – 23