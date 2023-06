Un giorno da Sindaco torna a Calendasco per i futuri amministratori di domani – AUDIO

Un Giorno da Sindaco iniziativa voluta dal Sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi sta per tornare e riguarderà tutti i residenti nel territorio comunale che avranno compiuto 18 anni entro dicembre 2023.

Una Esperienza che permetterà ai candidati di toccare con mano il lavoro del Sindaco del loro paese.

Un giorno da Sindaco torna per il terzo anno

“L’iniziativa è cominciata tre anni fa quando mi sono insediato a Sindaco di Calendasco – ha spiegato Filippo Zangrandi – l’intento è quello di coinvolgere sempre di più ragazzi e ragazze nella vita del paese, per far loro percepire quelle che sono le attività del Comune perché spesso, non c’è questa percezione chiara nelle persone in generale, ancora di più tra i giovani”.

“L’invito che è stato rivolto, con una lettera spedita direttamente alle persone che compiranno 18 anni entro dicembre 2023 o li hanno già compiuti di contattarmi anche con un semplice messaggio whatsApp al numero 347 786 48 69 per concordare con me direttamente il giorno per venire in comune e ricoprire il suo ruolo di Sindaco per un giorno”.

Audio intervista

Un giorno da Sindaco le attività

“Quel giorno in paese ci saranno due Sindaci senior e junior, quel giorno il candidato che parteciperà – ha spiegato il Sindaco di Calendasco – avrà occasione di seguirmi in tutte quelle che sono le attività che avrò in agenda, incontri con le persone che verranno in ufficio, sopralluoghi nel territorio in cui si svolgono lavori, spesso questi ragazzi partecipano annche a giornate particolari come quando concediamo cittadinanze o celebriamo matrimoni”.

Un giorno da Sindaco edicazione civica dal vivo

“E’ un’opportunità in cui ragazzi e ragazze candidati avranno l’opportunità di incontrare gli amministratori e il personale del Comune e di toccare con mano, di vivere le quotidianità dell’amministrazione – ha anticipato Zangrandi – scoprendo quanto sia fondamentale il ruolo dell’amministrazione nelle sue decisioni per la comunità”.

Una iniziativa importante

“Prima di tutto è importante che le nuove generazioni sentano il Comune vicino perchè si tratta della istituzione più prossima ai cittadini e penso – ha detto ancora Zangrandi – che sia un elemento rilavante sapere cosa succede dentro il palazzo comunale perchè quello che accade qui incide sulla vita di tanti”.

“La conoscenza delle attività di Sindaco e amministratore sono importanti e poi magari tra loro c’è anche colui o colei che si candiderà e io mi ritroverò a votare per loro”.