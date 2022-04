Un sabato al Museo Gazzola tra arte e moda il 30 aprile

Il 30 aprile si terrà un’apertura straordinaria del Museo Gazzola di Piacenza, dedicata alla storia della moda e del costume.

Ideata e curata dallo storico dell’arte ed esperto di moda e costume Alessandro Malinverni, conservatore del museo, la giornata prevede una serie di visite guidate tenute dagli allievi della 5C Classico del Liceo “Melchiorre Gioia”: Aaron Aramini, Sofia Arbasi, Leonardo Bassanini, Alessandra Bertonazzi, Susanna Bosio, Sofia Casalini, Giorgia Clerici, Giulia Fantigrossi, Clara Ferrari, Valerio Galuzzi, Annalisa Gennari, Andrea Leva, Caterina Eugenia Onetti, Beatrice Passante, Maia Valeria Pelaia, Alice Politi, Leonardo Sagresti, Pietro Varisco, Martina Vespari, Giuseppe Villa.

I visitatori verranno accompagnati dai ragazzi alla scoperta delle diverse fogge rappresentate nelle opere del museo, ma anche di originali e riproduzioni di collezione privata allestiti per l’occasione nelle sale del più antico museo di Piacenza, grazie a Stefano Veronesi, Sonia Maestri e Angelo Copercini. Non mancheranno anche due disegni inediti di Chino Bert, uno dei maggiori figurinisti della moda italiana degli anni ’50-’80, esposti appositamente.

L’evento si inserisce in un più ampio progetto di Malinverni per far conoscere a Piacenza l’evoluzione dell’abbigliamento nel corso dei secoli, attraverso l’arte e alcuni momenti rievocativi, progetto che prevede un corso di Storia della moda e del costume già organizzato per questo autunno. Un’occasione per ribadire l’importanza della moda nella nostra società: “La moda costituisce un problema tutt’altro che frivolo, perché affonda le sue radici nella religione, nella politica, nell’arte”, come diceva Gillo Dorfles.

Le visite, della durata di un’ora, sono divise in 6 turni: ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00. Per partecipare occorre prenotare attraverso mail: ilcavaliereblu1903@libero.it, indicando il numero e i nomi dei partecipanti. Obbligo green pass.

Visita guidata al Museo Gazzola a cura del prof. Alessandro Malinverni

Nella giornata di sabato 30 aprile, l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, propone, nell’ambito degli appuntamenti per la terza età, una nuova visita – guidata dal prof. Alessandro Malinverni – alla scoperta delle collezioni esposte presso l’Istituto Gazzola, che si compongono di circa duecento dipinti realizzati tra il XVI e il XX secolo, oltre 40 sculture e un centinaio di calchi in gesso di sculture e bassorilievi. La visita, già proposta nel recente passato e accolta con particolare successo dai partecipanti, vuole offrire una nuova opportunità a tutti coloro che non hanno ancora potuto ammirare i gioielli artistici custoditi in questa collezione. Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30). L’evento è gratuito e sarà possibile iscriversi a partire da mercoledì 27 aprile fino a esaurimento posti. L’iniziativa è riservata ai residenti del Comune di Piacenza ed è organizzata nel rispetto delle normative anticovid. Per partecipare è necessario indossare la mascherina chirurgica.