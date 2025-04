United Riccione – Piacenza, i biancorossi vogliono ritrovare i 3 punti contro la peggior difesa del campionato

Nonostante la buona prestazione di Domenica scorsa, i biancorossi si sono fatti superare per 2-1 dalla capolista Forlì. I piacentini ora si ritrovano ai limiti della zona rossa e le prossime partite saranno fondamentali per riuscire a raggiungere l’obiettivo salvezza. il Piacenza, infatti, si ritrova solo a un punto di distanza dalla zona rossa della classifica e sarà fondamentale trovare il successo sul campo dello United Riccione, così da mantenere le distanze dalle rivali.

La prestazione di Domenica

La prestazione dei biancorossi nella sconfitta contro il Forlì, come detto dal nostro esperto Andrea Amorini nella sua rubrica “Punti di vista”, è stata molto buona: l’avvio dei piacentini, la reazione dopo lo svantaggio e la voglia di lottare fino al fischio finale hanno convinto Rossini che, ai nostri microfoni (clicca qui per l’intervista), si è detto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi. Il Piacenza dovrà riprendersi da questa sconfitta e il punto di partenza può già essere la gara di Giovedì.

L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Forlì

3 giornate alla fine: la situazione dei biancorossi

Mancano solo 3 giornate alla fine del campionato e il destino dei piacentini è ancora tutto da decidere: i biancorossi affronteranno ancora United Riccione, Tau e Zenith Prato. Ci sono 9 punti in palio e, vista una sola lunghezza di distanza dalla zona playout, saranno come 3 finali per gli uomini di Rossini che hanno la salvezza come obiettivo principale.

Focus sull’avversario: lo United Riccione

I prossimi avversari dei biancorossi sono, probabilmente, la squadra meno in forma del campionato: i romagnoli non vincono dal 9 Febbraio in campionato e, da quel giorno, hanno collezionato ben 7 sconfitte consecutive. Inoltre, gli ultimi in classifica sono anche la peggior difesa del campionato con ben 61 reti subite in 31 gare. Nonostante la posizione in classifica, la formazione allenata da Dario Bolzan è ancora in corsa per un posizionamento nella zona playout e i romagnoli scenderanno in campo dando il tutto per tutto per provare a giocarsi la salvezza nella parte finale del campionato. Il compito dei piacentini sarà non prendere sotto gamba l’avversario e trovare i 3 punti per allungare sulle avversarie.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Zucchini, Iob, Napoletano, Palma, Tentoni, Andreoli, Ruiz, D’Agostino, Recino. All. Rossini.

La situazione nel Girone D di Serie D

La 32esima giornata

Cittadella Vis Modena – Ravenna

Corticella – Prato

Fiorenzuola – Lentigione FLASH SU RADIO SOUND

Forlì – Pistoiese

Progresso – Sammaurese

United Riccione – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

San Marino – Imolese

Tau – Tuttocuoio

Zenith Prato – Sasso Marconi

La classifica

Forlì 78; Ravenna 71; Tau 59; Lentigione e Pistoiese 58; Imolese 46; Cittadella Vis Modena 43; Prato e Tuttocuoio 39; Sasso Marconi e Zenith Prato* 36; Piacenza e Progresso 35; San Marino 34; Corticella 33; Sammaurese 24; Fiorenzuola e United Riccione 22.

* Zenith Prato che riceverà una penalizzazione di 14 punti.

A cura di Riccardo Celli