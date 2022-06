Università Cattolica, dal 27 giugno attiva l’Area Matricole nel campus di Piacenza

Da lunedì 27 giugno sarà attiva nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica l’Area Matricole, uno spazio fisico e virtuale per accompagnare gli studenti nel loro ingresso in Università, dalla scelta del corso di studi, all’immatricolazione ai primi passi che muoveranno da Matricole.

Orientamento e Tutorato e Polo studenti propongono agli aspiranti universitari un ricco menu di servizi personalizzati pensati per rispondere a tutte le esigenze di chi deve compiere la fondamentale scelta del Corso di laurea.

In particolare, gli studenti avranno la possibilità di avere COLLOQUI “A TU PER TU” SULL’ESPERIENZA UNIVERSITARIA – sia in presenza che a distanza- per avere informazioni sull’offerta formativa e sui tanti servizi offerti dall’Ateneo e di VISITE GUIDATE DEL CAMPUS per conoscere la realtà dell’ateneo piacentino e vedere coi propri occhi, aule, biblioteche, spazi per lo studio, aree verdi e per gli studenti fuori sede anche il collegio Sant’Isidoro adiacente all’università. Per prenotare un colloquio: https://www.unicatt.it/orientamento-fissiamo-un-incontro

È inoltre possibile richiedere un colloquio individuale (online) CON PSICOLOGI ESPERTI DI ORIENTAMENTO del CROSS (Centro di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socioprofessionale dell’Ateneo) per effettuare un bilancio delle proprie caratteristiche personali ed arrivare a definire le aree disciplinari più affini al proprio profilo. Anche i DOCENTI UNIVERSITARI sono disponibili per colloqui di orientamento individuali e personalizzati, con loro gli studenti potranno approfondire i contenuti del corso di laurea di loro interesse, conoscere il piano degli studi e scoprire gli sbocchi professionali.

Tutte le attività sono a titolo gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, in questa pagina https://www.unicatt.it/orientamento-eventi-di-orientamento – sempre in aggiornamento – vengono pubblicate tutte le iniziative.

All’interno di questo “contenitore” sono previste anche delle Info session (in dual mode) dedicate alle Lauree magistrali: 7 luglio per i corsi della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e per quelli dell’area economica e 8 luglio per la Facoltà di Scienze della formazione (vedi locandine in allegato), mentre il 13 e 14 luglio sarà la volta delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico (locandina in word)

L’Area matricole rimarrà chiusa dall’8 al 19 agosto 2022.