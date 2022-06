Lutto nella Diocesi, addio a don Carlo Tagliaferri

E’ nel primo pomeriggio di ieri, dopo breve malattia, nella “Pia Casa mons. Castagnetti” di Pianello V.T., don Carlo Tagliaferri. Nato a Villò (Vigolzone) il 02 gennaio del 1936, è stato ordinato prete nel giugno del 1963.

Ha svolto inizialmente il suo ministero a Pontenure come collaboratore. E’ stato parroco di Montereggio (Bettola) dal 1969 al 1983. In seguito, per dieci anni (fino al 1993), è stato collaboratore della parrocchia cittadina di Santa Franca. Nel contempo, ha svolto l’incarico di assistente spirituale delle religiose appartenenti alla Compagnia di Sant’Angela Merici. Dal 1993 al 1998 è stato parroco “in solido” a Bardi (PR). Dal 1998 al 2011 ha svolto l’incarico di cappellano dell’Ospedale civile di Piacenza e parroco della chiesa di San Giuseppe all’Ospedale. Nell’autunno del 2011 è stato nominato parroco “in solido” di Trevozzo, Strà, Corano e Sala Mandelli.

Si è ritirato dal ministero da alcuni anni per problemi di salute.

La salma si trova nella chiesa parrocchiale di Trevozzo V.T, dove nella serata odierna, alle 20.30, si terrà la veglia di preghiera.

Domani, venerdì 24, alle ore 16.00 nel Santuario Beata Vergine delle Genti di Strà, si terrà la celebrazione delle esequie presiedute dal Vicario Generale mons. Luigi Chiesa.

La salma sarà sepolta nel cimitero di Piacenza.