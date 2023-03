Panico in pieno centro, uomo corre tra i passanti con un coltello in mano: indagini in corso – VIDEO

Non potevano credere ai propri occhi i tanti passanti che questa mattina, in pieno centro, spaventati hanno notato un uomo correre brandendo un grosso coltello in mano. Cosa sia accaduto ancora non è chiaro. Quel che è certo è l’avvistamento dell’uomo, ripreso in video da uno dei cittadini presenti in quel momento: una breve clip nella quale si nota chiaramente un uomo correre lungo la Galleria della Borsa brandendo in mano quello che parrebbe proprio essere un coltello. Qualcuno sostiene che poco prima, in via Cavour, cinque nordafricani fossero venuti alle mani: se la circostanza fosse appurata, il soggetto ripreso in video potrebbe aver a che fare con quell’episodio. Indagini sono in corso. Intanto Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha postato il video sulla propria pagina Facebook.