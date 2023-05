Urtato da un’auto che non si ferma a prestare soccorso, accertamenti in corso. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in viale Sant’Ambrogio.

Un 40enne di origini rumene stava camminando quando, in base al suo racconto, sarebbe stato urtato da una vettura. Il conducente, però, non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito all’ospedale di Piacenza. Non si trova in gravi condizioni. La polizia locale sta effettuando gli accertamenti del caso.